Auf 6,5 Prozent: Arbeitslosigkeit weiter gestiegen

Im Vergleich zum November 2022 ist die Arbeitslosigkeit wieder angestiegen. Laut Ministerium fiel jener Anstieg, „angesichts der allgemein wirtschaftlich herausfordernden Situation und im November üblichen saisonalen Effekten vor allem in der Bauwirtschaft, in einem moderaten Ausmaß aus.“ Die Arbeitslosenquote beträgt Ende November 2023 6,5 Prozent. Die Differenz zum Vorjahr (Ende November 2022 lag die Arbeitslosenquote bei 6,1 Prozent) ist damit relativ gering.

Zahlen 352.551 Personen waren Ende November beim AMS arbeitslos oder in Schulung gemeldet

275.710 Personen sind arbeitssuchend

76.841 Personen nehmen an Schulungsmaßnahmen des AMS teil

95.030 offene Stellen

6,5 Prozent Arbeitslosenquote

Ende der Bausaison sorgt für Anstieg der Arbeitslosigkeit

„Saisonale Effekte in der Bauwirtschaft zeigen im beginnenden Winter immer ihre Wirkung, das ist keine unerwartete Entwicklung. So sind Ende November 19.936 Personen beim AMS gemeldet, die zuletzt in der Baubranche tätig waren. Diese Zahl wird um den Jahreswechsel ihren Höhepunkt erreichen. Abseits dieser üblichen saisonalen Schwankungen hat die allgemeine wirtschaftliche Situation aber natürlich auch Auswirkungen darauf, dass sich der Arbeitsmarkt weniger zufriedenstellen entwickelt. Alles in allem ist die Situation am Arbeitsmarkt aber nach wie vor stabil“, erklärt Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher die Arbeitsmarktentwicklung im November.