Hockey gegen Krebs: Villacher Lady Hawks starten rührende Aktion

Veröffentlicht am 1. Dezember 2023, 15:33

Die Lady Hawks haben eigens entworfene Trikots kreiert, die ab sofort im Onlineshop des VSV erhältlich sind. Diese speziellen Trikots repräsentieren nicht nur den Sport – sie gelten als ein Symbol des gemeinsamen Kampfes gegen eine Krankheit, die so viele Menschen betrifft.

Gemeinsam gegen den Krebs

Der Erlös aus dem Verkauf dieser Trikots wird vollständig an Organisationen gespendet, die sich der Krebsforschung und -behandlung widmen. Durch den Kauf eines Trikots können Fans nicht nur ihre Unterstützung für die Lady Hawks und den VSV zeigen, sondern auch einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen Krebs leisten. „Wir sind stolz darauf, mit den Lady Hawks und unseren Fans gemeinsam gegen Krebs anzukämpfen. Jedes Trikot, das verkauft wird, bringt uns einen Schritt näher an unser Ziel, einen signifikanten Beitrag zu leisten“, so Martina Eineter, zweifache Mutter und Rekordspielerin der Villach Lady Hawks.

Mehr als nur ein Spiel

Die Teams hoffen auf breite Unterstützung und laden ihre Fans ein, Teil dieser wichtigen Initiative zu werden. „Es ist mehr als nur ein Spiel – es ist ein Kampf, den wir gemeinsam gewinnen können“, so die Villacher Hockey-Spieler. Im Onlineshop des VSV, kann das Trikot gekauft und die Aktion unterstützt werden.