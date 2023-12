Kirche geplündert: Unbekannte bestehlen Kärntner Gotteshaus

Bislang noch gänzlich unbekannte Täter sind in der Nacht von gestern auf heute, den 1. Dezember, in eine Kirche in Guttaring eingebrochen. Dort haben sie Goldkronen sowie Gold- und Silberketten, welche am Marienbild angebracht waren gestohlen. Ebenso haben sie das Bogenschloss zum Altar aufgebrochen und in weiterer Folge Kulturgut von dort gestohlen. Eine Schadenssumme kann noch nicht beziffert werden, die Kriminalpolizei hat nun Ermittlungen aufgenommen.