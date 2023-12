Erdrutsch: Straße am Plöckenpass massiv beschädigt

Die B110 Plöckenpass Straße ist derzeit auf Höhe des Grenzübergangs in beiden Richtungen gesperrt, teilt der ÖAMTC am Samstag mit. In der Nacht hat sich auf der italienischen Seite ein massiver Felssturz ereignet. Bilder auf der Facebookseite des italienischen Katastrophenschutzes „Protezione Civile della Regione Autonoma FVG“ zeigen Schlamm, Bäume und Geröll, welche die Straße verlegen. Die Schäden sind beträchtlich. Sogar die hat unter dem Gewicht des Erdrutsches nachgegeben. Aufräumarbeiten könnten laut italienischen Medien mehrere Monate in Anspruch nehmen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.12.2023 um 16:55 Uhr aktualisiert