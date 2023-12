Stromausfall in 3.700 Kärntner Haushalten: „Arbeiten auf Hochtouren“

Die Anzahl jener Kärntner Haushalte, die aktuell vom Strom abgeschnitten sind, ist in den vergangenen Stunden von 3.000 auf 3.700 angestiegen. „Es scheint aber so, als würde sich die Lage langsam beruhigen“, erklärt Robert Schmaranz, Abteilungsleiter bei KNG-Kärnten Netz GmbH.

Arbeiten laufen auf Hochtouren

Stark getroffen hat es vor allem den Unterkärntner Bereich: „Viele Ausfälle gibt es derzeit in den Bezirken St. Veit an der Glan und Wolfsberg. Aber auch rund um Klagenfurt und in Völkermarkt verzeichnen wir einige“, fasst Schmaranz die derzeitige Situation zusammen. „Größere Schäden werden wir aber voraussichtlich erst morgen beheben können“, bedauert der Fachmann. „Wir arbeiten auf Hochtouren daran, dass alle Kunden so rasch als möglich wieder am Stromnetz angebunden sind.“

©KNG Kärnten Netz Störungskarte der KNG Kärnten Netz

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.12.2023 um 18:22 Uhr aktualisiert