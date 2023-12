Schneefahrbahn: Autofahrer landete in schlammigem Feld

Veröffentlicht am 2. Dezember 2023, 20:01 / ©HFW Villach

Die Hauptfeuerwache Villach wurde am Samstagabend auf die L58 Großsattel Straße in Villach alarmiert. Im dichten Schneefall ist ein Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen und in einem Feld gelandet. „Beim Eintreffen der ersten Kräfte befand er sich nicht mehr im Wagen und war glücklicherweise unverletzt“, berichtet Oberbrandmeister Alexander Scharf, Zugskommandant der Hauptfeuerwache Villach.

Auto steckte in schlammigen Feld fest

„Da das Fahrzeug rund zehn Meter vom Fahrbahnrand, im nassen und schlammigen Feld feststeckte, wurde für die Sicherung und die Bergung zusätzlich unser schweres Kranfahrzeug und der LKW mit Kran, sowie die örtlich zuständige Feuerwehr Maria Gail nachalarmiert“, erklärt Scharf weiter. Gemeinsam mit der Polizei wurde die Straße gesperrt, damit das Auto auf die Straße gezogen werden konnte. Nach rund 30 Minuten konnte der Lenker selbstständig die Unfallstelle verlassen.

©HFW Villach

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.12.2023 um 20:04 Uhr aktualisiert