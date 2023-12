Schnee-Schäden sorgen für Probleme im Zugverkehr

Veröffentlicht am 3. Dezember 2023, 12:03 / ©ÖBB/ Posch

Nach den Schneefällen ist der Bahnverkehr österreichweit eingeschränkt. Das Team der ÖBB arbeitet auf Hochtouren an der Behebung der Schäden und die Lage entspannt sich mittlerweile. Einige Regionalstrecken in Kärnten, Salzburg, Oberösterreich, Steiermark und Tirol bleiben aber in den nächsten Stunden noch gesperrt.

Züge von Bahnhof Friesach fahren nicht

In Kärnten ist die Strecke zwischen dem Bahnhof Friesach in Kärnten und Unzmarkt (Stmk) betroffen. Hier sind wegen der Unwetterschäden für den heutigen Tag, bis Mitternacht vorerst, keine Fahrten möglich. Das betrifft dann auch die Railjets Richtung Wien, die bekanntlich Friesach und Unzmarkt passieren. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet. „Planen Sie in diesem Bereich derzeit bis zu 30 Minuten mehr Reisezeit ein. Bitte beachten Sie, dass das Platzangebot begrenzt sein kann, und nutzen Sie daher nach Möglichkeit auch alternative Reisemöglichkeiten. Wir bitten um Entschuldigung“, bedauern die ÖBB.

Zugbindung für Tickets aufgehoben

Aufgrund der aktuellen Wetterlage wurde zusätzlich die Zugbindung für nationale Tickets mit dem Reisedatum 2. bis 4. Dezember aufgehoben. Reisende mit internationalen Tickets und Tickets für Nachtzüge können sich beim ÖBB Kundenservice unter 051717 und den ÖBB Reisezentren über Alternativen informieren.