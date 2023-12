Tierrettung auf Autobahn: ASFINAG-Mitarbeiter helfen verletztem Uhu

Retter in Not

3. Dezember 2023

Auch nach einer anspruchsvollen Schicht zeigten zwei Asfinag-Mitarbeiter ihre fürsorgliche Seite. Während ihrer üblichen Kontrollfahrt auf der Laßnitzhöhe entdeckten die Teammitglieder der Autobahnmeisterei Graz-Raaba einen verletzten Uhu oder möglicherweise einen Waldkauz auf der Straße. Sofort reagierend, sicherten sie den verletzten Vogel in einer Transportbox und brachten ihn zur Organisation „Wildtiere in Not“ in Maria Trost.