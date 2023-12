Schwimmender Christbaum erstrahlt in der Wörthersee-Ostbucht

Ein ganz besonderes Flair herrscht in der vorweihnachtlichen Zeit in der Ostbucht. Der schwimmende Christbaum und die festlich dekorierten Schiffe der Wörtherseeschifffahrt sorgen für einen weihnachtlichen Postkartenmoment und verbreiten festliche Stimmung. Mit tausenden LED-Lichtern erstrahlt die beliebte Spaziermeile am Wörthersee. Wie die Jahre zuvor wurde am heutigen Sonntagnachmittag der schwimmende Christbaum von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt und der Abteilung Stadtgarten aufgestellt. Mit einer stolzen Höhe von zehn Metern schwimmt dieser nun zur Weihnachtszeit über der Wasseroberfläche des Sees.

Bürgermeister bedankt sich bei allen Beteiligten

Die Metallkonstruktion des schwimmenden Christbaums wurde auf einem stabilen Floß nahe dem Ufer verankert. „Es ist ein wunderbares Lichterspiel, das den Menschen in Klagenfurt Freude bereitet. Ich möchte mich bei allen Beteiligten herzlich bedanken, die dazu beigetragen haben, die Klagenfurter Ostbucht im weihnachtlichen Lichterglanz erstrahlen zu lassen“, so Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten).