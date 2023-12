Standortwechsel: Villacher „Tiertafel“ findet neues Zuhause

Futter und Co:

Vor fast genau einem Jahr hat der Sozialmarkt Kärnten (SoMa) gemeinsam mit „Katzplatz“ die Tiertafel in Villach gestartet. Untergebracht im ehemaligen Betten Reiter-Geschäftslokal, gibt man dort jeden dritten Samstag im Monat Futter und Zubehör für Hunde, Katzen, Nager, Fische und Vögel aus, um Tierfreunde zu unterstützen.

Im kommenden Februar

„Wir haben aber laufend einen fixen Standort gesucht und ihn jetzt endlich gefunden“, sagt Initiatorin Gabriele Goldynia. Ab 17. Februar 2024 wird die Villacher Tiertafel in der Klagenfurter Straße 42 zu finden sein. „Wir sind sehr dankbar, eine solch zuverlässige und wichtige Initiative in der Stadt zu haben und unterstützen zu können“, betont Natur- und Umweltschutzreferent Stadtrat Sascha Jabali Adeh. Bis zu 700 Kilogramm an Tierfutter wird pro Termin ausgegeben, gut zwei Drittel der inzwischen 80 Klienten sind regelmäßige Kunden. „Besonders wichtig ist auch die professionelle Beratung, die von den freiwilligen Helfern der Tafel geleistet wird“, sagt Stadtrat Jabali Adeh.

Doppelte Futterration und Geschenke

Trägerverein ist der SoMa-Markt, mit dessen Karte Berechtigte bei der Tiertafel Futter und Zubehör beziehen können. Vor dem großen Umzug in die Klagenfurter Straße gibt es das nächste Mal die doppelte Futter- und Zubehörausgabe am bisherigen Standort (Betten Reiter). „Am 16. Dezember geben wir die doppelte Ration aus, die Tafel im Jänner entfällt wegen des Umzugs“, sagt Goldynia. Die Tiertafel freut sich auch über Sach- und Geldspenden.

