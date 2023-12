Warm anziehen: Richtiger Eistag kommt auf die Steiermark zu

„Am kältesten wird es in den schneebedeckten Tälern der Obersteiermark sein“, wissen die Meteorologen von Geosphere Austria. Aber auch anderswo kommen die Temperaturen nicht ins Plus. Tagsüber ziehen von Westen her zudem ausgedehnte Wolken über die Steiermark. Lokal gibt es zu Beginn auch gefrierenden Bodennebel. Die Sonne schimmert nur leicht durch, etwas mehr zeigt sie sich am Vormittag in der Osthälfte der Steiermark. Dabei bleibt es trocken.