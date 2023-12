Diese GeschÃ¤fte haben am 8. Dezember geÃ¶ffnet

Am 8. Dezember, zu Maria Empfängnis, haben die Geschäfte verschiedene Öffnungszeiten. Obwohl dieser Tag als verkaufsoffener Feiertag gilt, entscheiden sich in diesem Jahr mehr Supermärkte und Drogeriemärkte, ihre Türen geschlossen zu halten, um ihren Mitarbeitern eine Pause zu gönnen.

Billa, Adeg, Penny und Bipa halten ihre Türen geschlossen

Normalerweise bleiben Geschäfte in Österreich an Feiertagen geschlossen. Seit 1995 dürfen jedoch Supermarkt- und Drogerieketten am 8. Dezember von 10 bis 18 Uhr öffnen. Im Vergleich zum Vorjahr haben jedoch mehr Geschäfte in der Steiermark beschlossen, an diesem Tag nicht zu öffnen. Der Rewe Konzern, der im letzten Jahr einige seiner Geschäfte geöffnet hatte, hat sich nun entschieden, neben den Billa-, Adeg- und Penny-Märkten auch alle Bipa-Filialen geschlossen zu halten.

Spar mit differenzierten Öffnungszeiten, DM öffnet zwölf Filialen in der Steiermark

Spar plant keine generelle Schließung aller Märkte. Interspar wird flächendeckend geöffnet sein, während nur ausgewählte Standorte von Eurospar und Spar an stark frequentierten Orten zugänglich sein werden. Der Drogeriemarkt „DM“ wird 106 von insgesamt 386 Filialen in Österreich öffnen, wovon zwölf in der Steiermark liegen.

Österreichweit geschlossen: Hofer und Lidl bleiben am 8. Dezember geschlossen

Große Diskonter wie Hofer und Lidl bleiben österreichweit geschlossen. Hofer hat sich entschieden, alle Filialen mit über 12.000 Mitarbeitern an diesem Einkaufsfeiertag geschlossen zu halten. Auch Lidl wird seine Türen am 8. Dezember geschlossen halten.

Einkaufshäuser und Möbelgeschäfte öffnen

Allerdings werden Modeketten zwischen 10 Uhr und 18 Uhr geöffnet sein, was zu erwartungsgemäß hohem Ansturm auf Einkaufszentren und Einkaufsstraßen führen wird. Ebenso sind Einrichtungshäuser wie XXXLutz und IKEA für Kunden zugänglich.

Häufig gestellte Fragen Ist der 8. Dezember ein Feiertag? Das hängt vom jeweiligen Land oder der Region ab. In einigen Ländern wird der 8. Dezember als Feiertag gefeiert, während er in anderen als normaler Arbeitstag gilt. In vielen katholisch geprägten Ländern ist der 8. Dezember ein religiöser Feiertag, der Mariä Empfängnis gewidmet ist. Haben Geschäfte am 8. Dezember geöffnet? Die Öffnung von Geschäften am 8. Dezember hängt von der jeweiligen nationalen oder regionalen Gesetzgebung sowie den örtlichen Gepflogenheiten ab. Welche Geschäfte haben am 8. Dezember in Österreich offen? In Österreich ist der 8. Dezember ein gesetzlicher Feiertag. Historisch gesehen haben an diesem Tag viele Geschäfte, insbesondere kleinere und lokale Einzelhandelsgeschäfte sowie Behörden, Banken und einige Unternehmen, geschlossen. Allerdings gibt es Ausnahmen, vor allem in großen Einkaufszentren, touristischen Gebieten oder bei Unternehmen, die sich auf den Tourismus oder den internationalen Handel konzentrieren. Welche Geschäfte haben am 8. Dezember in der Steiermark geöffnet? Am 8. Dezember haben viele Geschäfte in der Steiermark üblicherweise geschlossen. Dennoch können einige größere Einkaufszentren, Touristenattraktionen, Tankstellen, Apotheken und möglicherweise auch Gastronomiebetriebe geöffnet sein. Es ist ratsam, im Voraus die Öffnungszeiten und Verfügbarkeit bestimmter Geschäfte zu überprüfen, da es individuelle Unterschiede geben kann und einige Geschäfte trotz des Feiertags geöffnet bleiben könnten. Welche Bedeutung hat der 8. Dezember in verschiedenen Kulturen oder Ländern? Der 8. Dezember hat unterschiedliche Bedeutungen. In einigen katholischen Traditionen wird an diesem Tag die Empfängnis der Jungfrau Maria gefeiert. In anderen Kulturen kann es ein nationaler Feiertag oder ein wichtiger Tag für historische Ereignisse sein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.12.2023 um 11:14 Uhr aktualisiert