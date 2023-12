Post-Fristen zu Weihnachten: Bis dahin musst du deine Pakete aufgeben

Damit Weihnachtsgeschenke und Grußkarten rechtzeitig unter dem Christbaum landen, gibt die Post rechtzeitige Versandhinweise. Die empfohlenen Aufgabefristen für den PRIO-Brief liegen bis zum 20. Dezember. Für den ECO-Brief wird eine rechtzeitige Aufgabe bis zum 18. Dezember empfohlen. Pakete sollten spätestens bis zum 19. Dezember aufgegeben werden, während der Post Express bis zum 21. Dezember aufgegeben werden kann, um eine pünktliche Lieferung zu gewährleisten.

Für internationale Sendungen gelten frühere Termine: Angrenzende Länder: PRIO-Brief: Bis 15. Dezember ECO-Brief: Bis 11. Dezember Paket: Bis 18. Dezember Post Express: Bis 19. Dezember

Rest Europa: PRIO-Brief: Bis 15. Dezember ECO-Brief: Bis 11. Dezember Paket: Bis 15. Dezember Post Express: Bis 19. Dezember

Rest der Welt: PRIO-Brief: Bis 11. Dezember ECO-Brief: Bis 7. Dezember Paket: Bis 13. Dezember Post Express: Bis 14. Dezember



Letzte Möglichkeit für Weihnachtseinkäufe und Paketabholungen am 23. Dezember

Die Österreichische Post erweitert ihre Öffnungszeiten in den Postfilialen und bei den Post-Partnern, um Kunden mehr Zeit für ihre letzten Besorgungen und die Nutzung der Post-Services zu ermöglichen. Am Samstag, dem 23. Dezember, werden alle Postfilialen von mindestens 9 bis 12 Uhr geöffnet sein, um die Abholung von Paketen und Briefen vor Weihnachten zu ermöglichen. Am 8. Dezember bleiben nahezu alle Filialen mit wenigen Ausnahmen in Einkaufszentren geschlossen.

Post-Partner öffnet am 23. Dezember zur Paketabholung

Die Post-Partner sind ebenfalls auf das Weihnachtsgeschäft und die erwarteten Mengen an Briefen und Paketen vorbereitet. Über die Hälfte aller Post-Partner wird am Samstag, dem 23. Dezember, geöffnet sein, um die Abholung von Paketen zu erleichtern.

Keine Zustellung am 24. Dezember

Des Weiteren werden die Zusteller der Post je nach Region und Bedarf auch an Samstagen im Dezember arbeiten. Sowohl am Feiertag des 8. Dezembers als auch am Samstag, dem 23. Dezember, erfolgt die ganztägige Paketzustellung bei Bedarf. Es wird jedoch keine Zustellung am 24. Dezember geben.