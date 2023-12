Betrug aufgedeckt: 79-JÃ¤hriger erhÃ¤lt unrechtmÃ¤ÃŸig Sozialleistungen

Veröffentlicht am 4. Dezember 2023, 10:04 / ©nelen.ru-stock.adobe.com

Im Bezirk Jakomini in Graz wurde ein Fall von Sozialleistungsbetrug aufgedeckt, bei dem ein 79-jähriger türkischer Staatsbürger seit Jahren unrechtmäßig Sozialleistungen bezogen hat. Die Staatsanwaltschaft Graz erhielt eine Anzeige gegen den Mann, der durch das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Graz überwacht wurde.

Tatverdächtiger in der Türkei gesucht

Nach langwierigen Ermittlungen der Polizeibeamten wurde festgestellt, dass der 79-jährige Mann über mehrere Jahre Sozialleistungen in beträchtlicher Höhe erhalten hat, obwohl er den Großteil des Jahres in der Türkei verbracht hat. Diese Erkenntnisse führten zu einem finanziellen Schaden, der sich im mittleren fünfstelligen Bereich beläuft. Derzeit befindet sich der Beschuldigte in der Türkei, und es wird nach ihm gefahndet.