Vogelgrippe in Kärnten: Diese Kärntner Gemeinden sind nun Risikogebiete

1. Klagenfurt (Stadt)

2. Villach (Stadt)

im Bezirk Hermagor die Gemeinden:

1. Hermagor-Pressegger See

2. St. Stefan im Gailtal

im Bezirk Klagenfurt-Land die Gemeinden:

1. Ebenthal in Kärnten

2. Feistritz im Rosental

3. Ferlach

4. Grafenstein

5. Keutschach am See

6. Köttmannsdorf

7. Krumpendorf am Wörthersee

8. Ludmannsdorf

9. Maria Rain

10. Maria Saal

11. Maria Wörth

12. Moosburg

13. Pörtschach am Wörthersee

14. St. Margareten im Rosental

15. Schiefling am Wörthersee

16. Techelsberg am Wörthersee

im Bezirk Sankt Veit an der Glan:

1. Eberstein

2. Liebenfels

3. St. Veit an der Glan

4. Weitensfeld im Gurktal

5. Frauenstein

im Bezirk Spittal an der Drau die Gemeinden:

1. Baldramsdorf

2. Lendorf

3. Spittal an der Drau

im Bezirk Villach Land die Gemeinden:

1. Arnoldstein

2. Feistritz an der Gail

3. Ferndorf

4. Finkenstein am Faaker See

5. Fresach

6. Hohenthurn

7. Nötsch im Gailtal

8. Paternion

9. Rosegg

10. St. Jakob im Rosental

11. Stockenboi

12. Treffen am Ossiacher See

13. Velden am Wörthersee

14. Weißenstein

15. Wernberg

im Bezirk Völkermarkt die Gemeinden:

1. Bleiburg

2. Diex

3. Eberndorf

4. Gallizien

5. Griffen

6. Neuhaus

7. Ruden

8. St. Kanzian am Klopeiner See

9. Völkermarkt

im Bezirk Wolfsberg die Gemeinden:

1. Frantschach-St. Gertraud

2. Lavamünd

3. St. Andrä

4. St. Georgen im Lavanttal

5. St. Paul im Lavanttal

6. Wolfsberg

im Bezirk Feldkirchen die Gemeinden:

1. Feldkirchen in Kärnten

2. Glanegg

3. Ossiach

4. St. Urban

5. Steindorf am Ossiacher See

6. Steuerberg