Schimmel-Albtraum bringt Kärntner Paar zur Verzweiflung

"Pfusch am Bau"

Fassungslos über die Mängel in der Küche: Bausachverständiger Günther Nussbaum mit Nina und Karl.

Veröffentlicht am 5. Dezember 2023, 07:49 / ©ATV

In Seeboden in Kärnten kaufte sich das Paar über einen Immobilienmakler um 400.000 Euro eine im Jahr 2018 generalsanierte Wohnung. Nach ein paar kleineren Renovierungsarbeiten ziehen sie ein. Doch im Juli 2023 entdeckten die beiden plötzlich Schimmel in der Küche.

Mysteriöses Rohr sorgt für Ärger

Bei der Suche nach der Ursache stoßen sie auf ein mysteriöses nicht abgedichtetes Rohr unter dem Küchen-Eckschrank, das mit Bauschutt gefüllt ist. Das Paar ist verzweifelt und weiß nicht mehr weiter, denn weder der Vorbesitzer noch der Bauträger wollen etwas von dem Problem wissen. Das Paar ruft deshalb Bauprofi Günther Nussbaum zu Hilfe, damit es endlich zu einer Lösung in der nervenaufreibenden Schimmel-Geschichte kommt. Die Lage spitzt sich immer mehr zu: Denn bei Regen läuft plötzlich kübelweise Wasser aus der Wand. Ob der Bauprofi dem dem Kärntner Paar helfen kann, siehst du heute Abend, 5. Dezember, um 20.15 Uhr bei „Pfusch am Bau“ auf Puls 4 und Joyn.