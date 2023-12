Crash: 69-Jähriger von Sonne geblendet, Frau (70) krachte in Betonwand

Veröffentlicht am 5. Dezember 2023, 20:14 / ©Österreichisches Rotes Kreuz (ÖRK) / Markus Hechenberge

Gegen 9.40 Uhr fuhr eine 70-Jährige aus dem Bezirk Weiz mit ihrem Pkw auf der B 72 von Anger kommend in den Kreisverkehr ein. Zeitgleich fuhr ein 69-Jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Weiz, mit seinem Pkw auf der B 64 von Weiz kommend in den Kreisverkehr. In weiterer Folge kam es zur Kollision zwischen den zwei Autos. Die Frau fuhr aufgrund des Zusammenpralls mit ihrem Fahrzeug gegen eine Betonwand und kam anschließend zum Stillstand.

70-Jährige leicht verletzt

Durch den Unfall erlitt die 70-Jährige leichte Verletzungen. Das Rote Kreuz brachte die Verletzte ins LKH Weiz. Der 69-Jährige blieb unverletzt. Er gab an von der tiefstehenden Sonne geblendet worden zu sein. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.