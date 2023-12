Christbäume bringen Kinderaugen im SOS-Kinderdorf zum Strahlen

Weihnachten ist ein Fest der Freude, der Hoffnung und des Lebens – und Christbäume sind ein wichtiges Symbol dafür. Daher war es LHStv. Martin Gruber, den Vertretern der „Land&Forst Betriebe Kärnten“ und den Kärntner Christbaumbauern ein großes Anliegen, den Kindern im SOS Kinderdorf auch heuer wieder 30 Christbäume aus der Christbaumzucht Taschek aus Gallizien zu spenden. „Gerade die Weihnachtszeit kann besonders für Kinder, die Schicksalsschläge erleiden mussten, eine schwierige Zeit sein. Wir wollen, dass sie dennoch ein frohes und besinnliches Weihnachten erleben dürfen – und da gehört ein schöner Christbaum dazu“, so Agrarreferent Gruber.

Ein wichtiges Zeichen der Wertschätzung

Gemeinsam mit Gernot Gallor, Geschäftsführer der „Land&Forst Betriebe Kärnten“, hat Gruber die Kärntner Christbäume an SOS Kinderdorf-Leiter Gerald Stöckl überreicht. „Unsere alljährliche Baumspenden-Aktion soll auch ein Zeichen der Wertschätzung, des Dankes und der Anerkennung für all jene sein, die sich für die Kinder und das Kinderdorf in Moosburg engagieren“, erklärte LHStv. Gruber bei der kleinen Feier in Moosburg, bei der neben vielen Kindern, Mitarbeitern und Betreuern auch Moosburgs Bürgermeister Herbert Gaggl mit dabei war.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.12.2023 um 07:48 Uhr aktualisiert