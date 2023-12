Nikolaus in Graz: Wo du ihn heute treffen kannst

Veröffentlicht am 6. Dezember 2023, 08:33 / ©Gemeinde Wernberg

Nachdem der Heilige Nikolaus gestern am Krampustag, dem 5. Dezember, einen besonderen Besuch im Rathaus abstattete, wartet heute, am 6. Dezember, ein aufregendes Ereignis auf die Grazer: Der Nikolaus ist inmitten der Grazer Innenstadt anzutreffen sein! Die Katholische Jungschar hat eine Aktion in der Herrengasse geplant, um den Ehrentag des Schutzpatrons der Kinder, des Heiligen Nikolaus, gebührend zu zelebrieren.