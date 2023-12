Schwer verletzt: Betonmischer klemmte Fahrer ein!

Am Dienstag, dem 5. Dezember 2023, gegen 17 Uhr, kam es in der N√§he der Baustelle des Kraftwerks Stegenwald in Wimm, Salzburg zu einem schwerwiegenden Unfall. Ein 29-j√§hriger Fahrer eines Betonmischers versuchte an einem haltenden Fahrzeug vorbeizufahren, kam dabei von der Pa√ü-Lueg-Stra√üe ab und st√ľrzte die B√∂schung hinunter, wo der Lkw neben der Salzach zum Stillstand kam.

29-Jähriger schwer verletzt

Der Unfall f√ľhrte dazu, dass der Lastwagen erhebliche Sch√§den erlitt, und der Fahrer im Fahrerhaus eingeklemmt wurde. Nur durch den Einsatz von schwerem Rettungsger√§t der Freiwilligen Feuerwehr Werfen konnte der Fahrer befreit werden. Nach der not√§rztlichen Versorgung vor Ort wurde der Verletzte ins Klinikum Schwarzenberg gebracht.

Bergung geplant

Die Freiwillige Feuerwehr Bischofshofen war mit f√ľnf Fahrzeugen und 20 Einsatzkr√§ften vor Ort, um Hilfe zu leisten. Sowohl der Betonmischer-Lenker als auch der Fahrer des angehaltenen Fahrzeuges waren nicht alkoholisiert. Die Bergung des verungl√ľckten Lkws wird am 6. Dezember 2023 stattfinden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.12.2023 um 13:53 Uhr aktualisiert