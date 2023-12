Handels-KV: Mega-Streiks am Einkaufssamstag drohen in Kärnten

Bisher konnte keine Einigung erzielt werden: Am morgigen Donnerstagvormittag, 7. Dezember 2023 werden die abgebrochenen Verhandlungen für den Kollektivvertrag im Handel wieder aufgenommen. Die Verhandlungen starten um 11 Uhr. Seitens der Gewerkschaft GPA Kärnten wird Regionalsekretär Günther Granegger daran teilnehmen.

Massive Streiks am Einkaufssamstag drohen

Sollte es bei der morgigen Verhandlung allerdings zu keinem „annehmbaren Angebot der Arbeitgeber“ kommen, sollen in Kärnten am Einkaufssamstag, 9. Dezember 2023 massive gewerkschaftliche Maßnahmen gesetzt werden, heißt es seitens der ÖGB. „Wir haben alle Vorbereitungen für eventuelle Streikmaßnahmen am 9. Dezember getroffen“, so Granegger.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.12.2023 um 12:51 Uhr aktualisiert