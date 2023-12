Schimmel in Villacher Kindergarten: Gesundheitsbehörde war vor Ort

In Völkendorf

Veröffentlicht am 6. Dezember 2023

„Ich habe ein Kind, das momentan das verpflichtende Jahr im Kindergarten macht. Heute habe ich ihn wie gewöhnlich abgeholt, wo auf einmal die ganze Garderobe umgestellt wurde. Dann wurde der Schimmel sichtbar“, erklärt die Leserin gegenüber 5 Minuten. Sie fragt sich, wieso der Kindergarten nicht zugesperrt wird, wenn Schimmel gefunden wurde und ob das nicht gesundheitsschädlich sei. Wir haben bei der Stadt nachgefragt.

Teilbereiche wurden vorsorglich gesperrt

Vonseiten der Stadt Villach heißt es jedenfalls, dass die Gesundheitsbehörde sofort beigezogen wurde und den Fall rasch geprüft habe. Demnach sei zu keiner Zeit Gefahr für die Kinder oder Mitarbeiter bestanden. „Teilbereiche des Kindergartens wurden vorsorglich gesperrt. Gruppenräume sind von der Schließung nicht betroffen“, heißt es in der Stellungnahme weiter.

Jetzt wird der Schimmel beseitigt

Derzeit untersuche die zuständige Magistratsabteilung bzw. eine Expertenfirma das Ausmaß des Schadens. „Wenn die exakten Ursachen feststehen, kann man sich an die Schadensbehebung machen. Im ersten Schritt geht es um die Beseitigung des Schimmels und die Austrocknung der Bauteile“, erklärt die Stadt. Im Kindergarten Völkendorf werden rund 100 Kinder in vier Gruppen betreut. Die Problembehebung soll nun so rasch wie möglich durchgeführt werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.12.2023 um 15:47 Uhr aktualisiert