Absturz-Gefahr: Vereister Weg wurde Bagger zum Verhängnis

Veröffentlicht am 6. Dezember 2023, 15:54 / ©FF Gaishorn am See

Heute, Mittwoch, um 9.35 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Gaishorn am See zu dem Unfall im Bereich einer Baustelle am Köberlgraben alarmiert. Ein Kettenbagger war auf dem spiegelglatten Untergrund ins Rutschen geraten und kippte in weiterer Folge seitlich in das Bachbett des Köberlbaches. „Es bestand dadurch akute Gefahr des Umstürzens“, berichtet die FF Gaishorn am See. Der Lenker blieb unverletzt.

Sechs Stunden im Einsatz

Die Florianis sicherten das Fahrzeug vor dem vollständigen Umkippen. Die äußerst aufwendige Bergung führte das Bauunternehmen selbst mit Unterstützung der Feuerwehr durch. Nach sechs Stunden im Einsatz konnten die Florianis wieder einrücken.