Schülerin (15) stürzte aus Fenster mehrere Meter in die Tiefe

Die 15-jährige Schülerin setzte sich am heutigen Nikolotag, dem 6. Dezember, gegen 10.50 Uhr auf die Fensterbank, um frische Luft zu schnappen. „Als sich die Schülerin zur Seite drehte, verlor sie das Gleichgewicht und stürzte von der Fensterbank im ersten Stock des Gebäudes ca. sechs Meter in die Tiefe“, berichtet die Landespolizeidirektion Tirol. Zwei Freundinnen setzten umgehend die Rettungskette in Gang. Nach der Erstversorgung durch die Rettung und den Notarzt wurde die 15-Jährige in die Klinik Innsbruck gebracht.