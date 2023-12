Geschenke aus dem Gefängnis? Häftlinge beweisen handwerkliches Geschick

In der Justizanstalt

Veröffentlicht am 6. Dezember 2023

Wie jedes Jahr wieder wird auch dieses Jahr vor der Justizanstalt Klagenfurt verkauft, was davor hinter Gittern erschaffen wurde. Am 14. Dezemberfindet der jährliche Weihnachtsbasar statt. Diesen veranstaltet man, „um die individuell hergestellten Werkstücke zu präsentieren. Damit bekommen die Insassen Wertschätzung und Anerkennung für die von ihnen angefertigten Produkte“, erklärt man vonseiten der Justizanstalt gegenüber 5 Minuten.

Das kann man am Weihnachtsbasar kaufen

Was aber kann man an dem Basar erwerben? „Tiffanyprodukte, Holzwerkstücke, Weihnachtskrippen, Schmuckschatullen, Deko-Artikel, Geschenksartikel, Glasbausteine und vieles mehr“, verraten die Verantwortlichen. Ideen würden dabei über das ganze Jahr gesammelt und Produkte dementsprechend angefertigt. Eine ständige Ausstellung der Produkte gibt es übrigens im Bezirksgericht in Klagenfurt, zudem gibt es auch einen Osterbasar.

Was geschieht mit den Einnahmen?

Wir haben uns dann noch gefragt, was denn eigentlich mit den Einnahmen gemacht wird, die bei dieser Aktion reinkommen. „Die Einnahmen werden dazu verwendet, um neues Material anzukaufen, damit weiterhin Insassen beschäftigt werden können“, erzählen die Verantwortlichen abschließend.