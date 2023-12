Mit nur 56 Jahren: Schauspieler Andy Halwaxx plötzlich verstorben

Halwaxx wurde 1967 Kemeten geboren und lebte bis zuletzt in St. Martin in der Wart im Bezirk Oberwart im Burgenland.

Auf den Bühnen Zuhause

Er leitete von 1997-2004 den Carinthischen Kindersommer. 2003 inszenierte er dort auch die Kinderoper „Himmel und Hölle“, sowie „Petruschka und der Puppenkönig“ am MOKI Theater. Weiters war er für Filme und Serien wie „Kommissar Rex“, „Trautmann“ oder „Soko Donau“ bekannt. Die Bühne war sein Zuhause: Er spielte an der Wiener Staatsoper und auf den verschiedensten Bühnen in Deutschland. Von 2005 bis 2012 war Andy Hallwaxx auch Ensemblemitglied des Volkstheaters in Wien.

