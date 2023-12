„Karnerta“ ruft Produkte zurück – dabei sind sie „völlig in Ordnung“

„Bei mehreren Verpackungen von Teigwaren-Produkten der „Karnerta GmbH“ liegt ein Etikettierfehler vor“, heißt es heute in einer Aussendung. Statt des korrekten Mindesthaltbarkeitsdatums 20. Dezember 2023 steht dort auf den Verpackungen nun 20. Dezember 2024. Das Unternehmen ist aber bemüht, zu betonen, dass keine Gefahr für die Gesundheit bestehe. „Die Produkte sind völlig in Ordnung“, so die Verantwortlichen.

Produkte werden vollständig rückerstattet

Dennoch können die Produkte ab sofort zurückgebracht werden und werden auch ohne Kaufbeleg vollständig rückerstattet. „Die Produkte waren vorübergehend in den Filialen von „Karnerta“, „Unimarkt“, „Lagerhaus“ und „Metro“ in Österreich erhältlich und können in diesen zurückgegeben werden“, erklärt man in der Aussendung. Andere Chargen und Produkte von „Karnerta“ sind nicht betroffen.