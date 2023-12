Mariä Empfängnis: So wird das Wetter am Feiertag

„Über den Niederungen im Norden, im Osten, am Alpenostrand, in der Südoststeiermark sowie in inneralpinen Becken und Tälern halten sich Nebel- und Hochnebelfelder zum Teil hartnäckig. Durch den regional auflebenden Südostwind kann sich aber speziell in der Ostregion tagsüber die Sonne hervor kämpfen“, heißt es von GeoSphere Austria.

Hier könnte es schneien

Abseits der typischen Nebelgebiete wird es sonnig. Lediglich in Vorarlberg und Nordtirol bringt die Warmfront viele Wolken mit sich – am Nachmittag wird es hier dann regnen, die Schneefallgrenze liegt bei 1.000 Metern.

Bis zu minus 17 Grad

In der Früh fallen die Minusgrade noch im zweistelligen Bereich: Minus 17 bis minus 2 Grad wird es haben. Tagsüber sind dann bis zu 5 Grad zu erwarten.