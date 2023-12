Franz Klammer: Der „Skikaiser“ ist 70

Franz Klammer wurde 1976 Olympiasieger in der Abfahrt am Patscherkofel in Innsbruck und gewann 25 weitere Abfahrtssiege – darunter dreimal die „Streif“ – sowie fünfmal den Abfahrtsweltcup. Er wurde viermal zu Österreichs Sportler des Jahres gekürt, erhielt das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich sowie den Kärntner Landesorden in Silber und Gold. 2021 kam der Spielfilm „Klammer – Chasing the Line“ von Andreas Schmied in die Kinos, der Klammers Leben anhand seines legendären Abfahrtslaufes beleuchtet. 1998 gründete Klammer die „Franz Klammer Foundation“ – eine Stiftung, die in Not geratene Sportler aktiv unterstützt. Neben seinem Engagement in der Olympischen Bewegung ist er Botschafter der Vereinten Nationen und Mitglied des Boards des World Sports Award in Monte Carlo.