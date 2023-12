Tierwohl im Blick: VETAMIN von PANACEO für Tiere in Kärntens Tierheime

Veröffentlicht am 8. Dezember 2023, 15:44 / ©Panaceo

Rechtzeitig vor Weihnachten stellte sich das Kärntner Unternehmen PANACEO mit je einem Geschenkpaket seines speziell für Hunde und Katzen optimierten Mineralfuttermittels VETAMIN im TiKo in Klagenfurt und im Tierheim Villach ein.

Geht es deinen Vierbeiner gut?

Erfahrene Tierbesitzer erkennen schnell, wie gut es ihrem Vierbeiner geht. Stumpfes Fell, Antriebslosigkeit, leere Augen oder brüchige Nägel deuten auf Fehlfunktionen im Organismus hin. Häufige Ursachen sind Mangelerscheinungen und Verdauungsprobleme, die sich durch die gezielte Zufuhr wichtiger Substanzen beheben lassen: Mit Kalzium, Magnesium und einem für die Anwendung bei Tieren optimiertem Zeolith unterstützt VETAMIN den Stoffwechsel und die Darmgesundheit von Tieren. Studien belegen die hohe Wirksamkeit des zu 100 % natürlichen Mineralfutttermittels aus dem Hause PANACEO.

Natur-Zeolith von PANACEO

Das Vulkanmineral Zeolith ist ein effizientes Bindemittel, das schon seit Jahrzehnten erfolgreich in der Tierfütterung eingesetzt wird. Für VETAMIN wird nur Zeolith-Klinoptilolith der Marke PANACEO verwendet, welches im Humanbereich zur selektiven Bindung und Ausleitung pathogener Stoffe im Magen-Darm-Trakt dient und im Gegenzug die im Kristallgitter befindlichen Mineralstoffe und Spurenelemente an den Körper abgibt. VETAMIN wurde speziell für die Anwendung bei Hunden, Katzen und Pferden als Mineralfuttermittel optimiert. Bei der einzigartigen, für die Anwendung am Tier weiterentwickelten Aktivierung werden die biophysikalischen Eigenschaften des Vulkanminerals durch eine zusätzliche Modifikation des Kristallgittergerüstes vervielfacht.

Kalzium und Magnesium im richtigen Verhältnis

Das zu 100 Prozent natürliche Mineralfuttermittel wird besonders bei erhöhtem Bedarf an Kalzium und Magnesium und bei Belastung oder Störung des Darmmilieus sowie Verdauungsstörungen empfohlen. Die natürlichen Bestandteile werden streng kontrolliert gewonnen und in einem hauseigenen Verfahren bei PANACEO optimiert. 20 Jahre Erfahrung und das persönliche Engagement des etablierten Kärntner Familienbetriebes geben dabei die notwendige Sicherheit. Die positiven Wirkungen von Magnesium und Kalzium auf Knochen, Zähne sowie den Verdauungs- und Muskelapparat sind bekannt. Eine ausreichende Magnesiumzufuhr ist wichtig, um eine optimale Kalziumaufnahme zu gewährleisten. Zu viel Kalzium hingegen kann die Aufnahme von Magnesium hemmen. Daher sollten diese beiden wichtigen Mineralstoffe immer gemeinsam – etwa im Verhältnis 2:1 (Kalzium zu Magnesium) – eingenommen werden.

Studie belegt: VETAMIN entlastet den Organismus und steigert die Leistung

Die Einnahme von VETAMIN wird von Tierärzten empfohlen. Eine Studie bei Sportpferden belegt die positive Wirkung des rein natürlichen Mineralfuttermittels auf den Organismus und die Leistungsfähigkeit von Tieren. So konnten eine deutliche Leistungssteigerung, ein Absinken der Blutlaktatwerte, eine Verbesserung der Herzfrequenzwerte und eine entlastende Wirkung auf den Organismus nachgewiesen werden.