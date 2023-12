Urlaubstage statt voller Lohnerhöhung? Rekordbeteiligung bei Umfrage

Als erste öffentliche Dienststelle Österreichs hat der Magistrat Villach seinen rund 1000 Mitarbeitern für 2024 eine freiwillige, sogenannte Freizeit-Option angeboten: Wer anstatt der vereinbarten 9,15 Prozent Gehaltserhöhung mit acht Prozent zufrieden ist, erhält als Kompensation und dauerhaft zwei zusätzliche Urlaubstage.

Spannendes Ergebnis

Via Online-Umfrage wurde bei der Belegschaft abgefragt, wie viele Personen diese Alternative annehmen würden. Eine Quote von rund einem Drittel aller Mitarbeiter wäre nötig gewesen, um trotz des großen Verwaltungsaufwandes ein signifikantes sechsstelliges Einsparungsvolumen für das Budget der Stadt Villach zu erreichen.

Extrem hohe Beteiligung

Die Beteiligung an der Umfrage lag bei rekordverdächtigen 70 Prozent. Am Ende – und wohl dem Umfeld der weiterhin hohen Inflation geschuldet – sprachen sich 22 Prozent für die Freizeit-Option aus, 78 Prozent dagegen. Damit wird es das alternative Angebot diesmal nicht geben. „Ich danke allen, die an der Umfrage teilgenommen haben“, freut sich Personalreferent Bürgermeister Günther Albel über das rege Interesse, „man sieht, dass unser Weg, die Belegschaft aktiv einzubinden, der richtige ist.“

Freizeit-Option als spannendes Element

Auch Magistratsdirektor Christoph Herzeg ist von der aktiven Beteiligung so vieler Mitarbeiter begeistert. „Die Freizeit-Option ist ein spannendes Element, das für den Einzelnen mehr Flexibilität bringen kann.“ Man sehe das Umfrage-Engagement des Personals als klaren Auftrag. „Wir werden das Thema in zwei, drei Jahren erneut aufbringen. So wollen wir unseren Kollegen öfters die Möglichkeit bieten, ihr Gehaltsmodell an die jeweiligen Lebensumstände optimal anzupassen.“