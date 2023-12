Polizeikontrolle: Mann flüchtete, Beifahrer verliefen sich im Wald

Aufgrund von zu lauten Auspuffgeräuschen versuchte eine Polizeistreife das Fahrzeug eines 20-jährigen Klagenfurters anzuhalten, um eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durchzuführen. Der Lenker ignorierte die Anhaltezeichen, beschleunigte sein Fahrzeug und versuchte damit, teilweise mit Geschwindigkeiten über 100km/h, in Richtung Kreuzbergl zu flüchten, weshalb die Nachfahrt und Fahndung mit mehreren Polizeistreifen aufgenommen wurde.

Beifahrer verliefen sich im Wald

Am Ende einer Sackgasse musste er sein Fahrzeug anhalten und flüchtete von dort zu Fuß in den Wald. Seine beiden Mitfahrer, ein 29-jähriger Villacher und eine 17-jährige Frau aus dem Bezirk Villach/Land, flüchteten ebenfalls zu Fuß in den Wald, verloren dann jedoch den Kontakt zum Lenker, wussten im Wald nicht mehr wo sie sind und wählten letztlich den Notruf. Sie konnten von den eingesetzten Polizeistreifen kurz darauf aufgefunden werden. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass am Fahrzeug Kennzeichen eines anderen Fahrzeuges angebracht waren, diese wurden sichergestellt und das Fahrzeug gegen eine Weiterfahrt gesichert. Nach Abschluss der Ermittlungen wird der Lenker der StA Klagenfurt sowie wegen mehreren Verwaltungsübertretungen zur Anzeige gebracht.

