KFZ-Steuer, Sprit und Co: Wird Autofahren zum Luxusgut?

Nicht mehr lange und 2024 steht vor der Türe. Hier treten in Österreich einige neue Regelungen ein, die mitunter Autofahrer betreffen. So wird die Normverbrauchsabgabe (NoVA) erhöht, aber auch die KFZ-Steuer sowie die CO 2 -Abgabe steigen. Dafür sinkt die Pendlerpauschale.

Die CO2-Steuer

Die Preissteigerung der CO 2 -Steuer zählt zu jenen Maßnahmen, die die Verkehrswende vorantreiben sollen. Sie wurde bereits im Zuge der öko-sozialen Steuerreform vereinbart. Auch im nächsten Jahr steht uns wieder eine Erhöhung bevor. Derzeit beträgt die CO 2 Steuer 32,50 Euro pro Tonne. Ab 1. Jänner 2024 soll sich der Preis auf 45 Euro pro Tonne ausgestoßenem CO 2 erhöhen. Diese Tatsache dürfte sich auch wieder auf die Spritpreise auswirken. Auch die Heizkosten steigen dadurch. Man geht davon aus, dass der Preis für Diesel um circa 3,7 Cent pro Liter und der Preis für Benzin um 3,4 Cent pro Liter steigen werde. Der Klimabonus, welcher jährlich überwiesen wird, soll unter anderem als Ausgleich dienen.

KFZ-Steuer und NoVA wird erhöht

Auch die Normverbrauchsabgabe (NoVA) wird am 1. Jänner 2024 erhöht. Die Normverbrauchsabgabe – oder NoVA – ist eine Zulassungssteuer, die man bezahlen muss, wenn man sich in Österreich ein neues Fahrzeug kauft. Hier kannst du dir ausrechnen, wie viel du für dein Fahrzeug an anfallender NoVA und motorbezogene Versicherungssteuer ausgeben musst. Die KFZ-Steuer (motorbezogene Versicherungssteuer) steigt nächstes Jahr, sie ist eine Besitzsteuer, die gemeinsam mit der Haftpflichtprämie eingehoben wird. Der Freibetrag sinkt um 3 g/km (Gramm pro Kilometer), aber auch der Leistungsfreibetrag wird um 1 kW pro Jahr reduziert. Somit gilt ab 2024 ein CO 2 -Freibetrag bei 103 g/km, der Leistungsfreibetrag liegt bei 61 kW (Kilowatt).