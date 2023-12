Schwedenofen löste Wohnungsbrand aus – zwei Bewohner im Krankenhaus

/ ©Freiwillige Feuerwehr St. Ruprecht an der Raab

Veröffentlicht am 11. Dezember 2023 / ©Freiwillige Feuerwehr St. Ruprecht an der Raab

Am Sonntagabend, dem 10. Dezember 2023, ereignete sich in einer Wohnung in Hallein ein Wohnungsbrand, der mutmaßlich durch Glutteilchen aus einem Schwedenofen ausgelöst wurde. Diese könnten die nahe gelagerten Holzbriketts entzündet und das Feuer auf Kleidungsstücke, eine Hundebox und Kartons übertragen haben.

Nachbarn versuchten Brand zu löschen

Nachbarn entdeckten das Feuer und alarmierten sofort die Feuerwehr. Trotz des Einsatzes eines Feuerlöschers durch Anwohner scheiterte der Löschversuch aufgrund der starken Rauchentwicklung.

Jungendlicher und Pensionistin ins Krankenhaus eingeliefert

Die Freiwillige Feuerwehr Hallein traf mit 35 Feuerwehrleuten ein, um die Flammen zu bekämpfen. Zwei Bewohner des Hauses, ein 14-jähriger Österreicher und eine 74-jährige Serbin, wurden wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Landesklinikum Hallein gebracht. Ermittlungen wurden eingeleitet.