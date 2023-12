Berühmter Rapper zu Gast bei Villacher Juwelier

Hörer und Fans aufgepasst: Der berühmte Rapper Jala Brat aus Bosnien besucht am heutigen Montag, dem 11. Dezember, um 17 Uhr den bekannten Villacher Juwelier Schützlhöffer in der Widmanngasse 42. Der Musiker will sein Unikat „Iced Out piece“ abholen.

Roter Teppich, Snacks, Getränke

„Alle Fans sind herzlich eingeladen vorbeizuschauen, es wird Snacks und Getränke geben. Des Weiteren wird natürlich der rote Teppich ausgerollt und es werden viele Medien da sein, auch das Fernsehen, welches die Entstehung der Kette und des Anhängers für eine Doku gefilmt hat, da es sich um exklusives Schmuckstück, was es nur einmal auf der Welt gibt, handelt“, verrät man seitens des Schmuckgeschäfts.

Nicht der erste Stargast

Es ist nicht das erste Mal, dass der Juwelier berühmte Rapper in der Draustadt begrüßt. Auch der deutsche Rapper Majoe war schon zu Gast – wir haben berichtet und Rapper Manuellsen feierte bei Schützlhoffer seine neue Single – mehr dazu hier.