Schnappschuss: Genießt hier ein Wolf die Aussicht?

Während die Diskussionen rund um den Abschuss eines Wolfes in Pogöriach noch immer weitergehen und gegen den Schützen von Tierschützern im Internet wilde Drohungen geschrieben werden, gelang jetzt einem 5 Minuten Leser dieser einmalige Schnappschuss eines Wolfes, der sich in der Nähe vom „Atrio“ neugierig in der Umgebung umsieht. Es wird unter anderem diskutiert, ob es sich hierbei um einen entlaufenden Wolfshund (Hybriden) handelt.

„Wolf niemanden gefährdet“

In Villach haben Wölfe nur ein kurzes Leben: Zwei wurden, wie berichtet, von einem Auto überfahren, einer, weil er in Pogöriach und am Eggerteich auftauchte, von einem Jäger der Fellacher Jagdgesellschaft abgeschossen. Jetzt fürchten Tierschützer, dass weitere Wölfe, die dem Dobratschrudel angehören, abgeschossen werden könnten. „Der Wolf hat hier weder Weidevieh getötet noch jemanden konkret gefährdet, trotzdem wird hier nicht viel Federlesen gemacht und der Abschuss des Tieres nach einer Meldung an LH Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) wohl verordnet werden. Es reicht ja leider schon, wenn sich ein Hysteriker bedroht fühlt“, so ein Tierschützer.

„Muss man akzeptieren“

Obwohl kein einziger Wolf einen Menschen in Kärnten konkret gefährdet hat, wurden bereits acht abgeschossen. In der Schweiz wurden jetzt erlassene Abschussverordnungen von Tierschützern wieder gerichtlich gestoppt. Martin Balluch, Chef des Vereines gegen Tierfabriken (VGT): „Man muss akzeptieren, dass der Wolf gekommen ist, um zu bleiben. Wir hoffen, dass sich das jetzt endlich auch bald bis nach Kärnten durchgesprochen hat“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.12.2023 um 11:09 Uhr aktualisiert