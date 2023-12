100 Jahre Kelag & VSV: Kelag bleibt weiterhin Partner der “Adler“

Die Kelag, einer der führenden Energiedienstleister in Österreich, unterstützt auch in den kommenden drei Jahren, also bis zum Ende der Saison 2027, den VSV. Das Kelag-Logo wird auch weiterhin die Brust der „Adler“ zieren!

100 Jahre – Erfolg und Tradition verbindet

1923 haben Energiepioniere, Techniker und Kaufleute mit dem Speicherkraftwerk Forstsee am Wörthersee den Grundstein für die heutige Kelag gelegt. Inzwischen gehört die Kelag mit über 1.900 Mitarbeitern zu den führenden Energiedienstleistern in Österreich. „Als moderner Infrastrukturbetreiber und nachhaltiger Energielieferant trägt die Kelag maßgeblich zur regionalen Wertschöpfung und Versorgungssicherheit in Kärnten bei“, unterstreichen die Kelag-Vorstände Reinhard Draxler und Danny Güthlein.

Geschichte des VSV

Im Jahre 1923 wurde auch der VSV gegründet. Damit begann auch die eindrucksvolle Erfolgsgeschichte des Vereins, die von den Anfängen auf dem Eislaufplatz bei der Lindner Volksschule über den Aufstieg in die Bundesliga im Jahre 1977 bis zu insgesamt sechs Meistertitel reichte. Heute ist der Klub eine Herzensangelegenheit Tausender Fans, die mit ihren „Adlern“ mitfiebern, mitleiden und vor allem mitjubeln. Zum besonderen Stellenwert trägt auch die umfassende und erfolgreiche Nachwuchsarbeit des VSV bei. So schafften Michael Grabner und Michael Raffl aus der Talenteschmiede VSV sogar Sprung in die NHL, die stärkste Eishockey-Liga der Welt.

Vertragsverlängerung Kelag und VSV

Die Kelag wird mit ihrem Logo nicht nur weiterhin auf den Trikots der Spieler, sondern auch in Form der prominenten Untereiswerbung im Mittelkreis und an den Banden in der Stadthalle präsent sein. Neu, aber ganz besonders: Das exklusive Branding der EC VSV-Spielerbank. Darüber hinaus werden auch die Marketingkooperation, wie beispielsweise Vergünstigungen für Mitglieder des Kelag Plus Clubs oder auch verschiedenste Gewinnspiele, fortgesetzt. „Wir sind sehr stolz und dankbar, dass wir die Kelag überzeugen konnten, auch weiterhin Sponsor-Partner des EC VSV zu sein. Wir haben die Vereinbarung auf drei weitere Jahre abgeschlossen und blicken auf eine gemeinsame erfolgreiche Zukunft“, freut sich VSV-Geschäftsführer Martin Winkler. „Sportsponsoring ist Teil unserer gesellschaftlichen Verantwortung. Beim VSV unterstützt die Kelag neben dem erfolgreichen ICE-Hockey-League-Team auch die VSV-Nachwuchs maßgeblich“, betont Kelag-Vorstand Danny Güthlein. Fazit: Erfolg und Tradition verbindet – die Kelag und die „Adler“ setzen ihre erfolgreiche Kooperation fort und wollen in Zukunft gemeinsam Großes erreichen!

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.12.2023 um 12:03 Uhr aktualisiert