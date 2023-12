Demo abgesagt: Für Gemeinden geht es zurück an den Verhandlungstisch

Am 4. Dezember wurden die Gehaltsverhandlungen für die Gemeindebediensteten und die Beschäftigten in den Verbänden in Kärnten abgebrochen. Die dafür notwendige Finanzierung sei nicht gegeben, hieß es damals laut Kärntner Gemeindebund. Daraufhin hat die Gewerkschaft „younion“ eine Demonstration angekündigt, „um die Verantwortlichen im Land Kärnten dazu zu bewegen, die notwendige Finanzgebarung der Gemeinden sicherzustellen“, heißt es nun in einer Aussendung.

Neue Verhandlungen finden am Mittwoch statt

Diese Demonstration wurde nun aber abgesagt. „Der Druck der Gewerkschaft hat in den letzten Tagen dazu geführt, dass es zahlreiche Gespräche mit den unterschiedlichen Verantwortungsträgern im Land und in den Gemeinden gab“, so die Gewerkschaft. „Es wurde ein wesentlicher Schritt auf uns zugegangen und unsere Forderungen ernstgenommen“, erklärt auch „younion“ Landesvorsitzender Hannes Mattersdorfer. Nun habe man auch die Einladung zu einem erneuten Verhandlungstermin am kommenden Mittwoch erhalten. Die Gewerkschaft fordert die Übernahme des Bundesabschlusses in der Höhe von 9,15 Prozent bzw. einen Sockelbetrag in der Höhe von 192 Euro.