„Turmweisenbläser“: Advent bringt Events am Stadtpfarrturm

Bereits am vergangenen Freitag haben die Advent-Events am Stadtpfarrturm in Klagenfurt begonnen. Dabei spielen ab 17 Uhr wöchentlich (auch am 15. und 22. Dezember noch) ab 17 Uhr die „Turmweisenbläser“. Das „Carinthia Brass Quartett“ spielt an diesen Tagen festliche Weisen auf der Besucherplattform-Süd.

Nachtwächter-Rundgänge ab 19 Uhr

Im Anschluss finden ab 19 Uhr Nachtwächter-Rundgänge an den Tagen statt. Treffpunkt ist beim Spanheimerbrunnen am Arthur-Lemisch-Platz. Anmelden kann man sich vor der Führung direkt bei Horst Ragusch (0650 2424 555). Kostenpunkt: 7 Euro.