Traurig: Lavanttaler Feuerwehr „schließt“ mit Jahresende

Das Jahr endet in Twimberg für die dortigen Florianis leider mit der Auflösung der Freiwilligen Feuerwehr. Am 10. Dezember hat man noch ein letztes Mal eine Jahreshauptversammlung veranstaltet, am 31. Dezember ist dann Schluss. Die Feuerwehr wurde bereits 1910 gegründet, nun hat man mit massiven Personalproblemen zu kämpfen. Damit ist man die erst zweite Feuerwehr in Kärnten, die aufgelöst wird und nicht weiter machen kann.

Auflösung wird im Gemeinderat schon am 19. Dezember beschlossen

Nun soll das Einsatzgebiet der Feuerwehr Twimberg, nachdem am 31. Dezember der letzte Tag der Florianis abgelaufen ist, unter den übrigen Feuerwehren in der Gegend aufgeteilt werden. Im Gemeinderat von Bad St. Leonhard wird die Auflösung übrigens schon am 19. Dezember beschlossen.