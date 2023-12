Neue Züge sorgen für Wirbel: Keine Stopps mehr an diesen Bahnhöfen

Veröffentlicht am 12. Dezember 2023, 19:03 / ©5 Minuten

Die ÖBB stellt auf neue Zuggarnituren um – aus diesem Grund gibt es bei manchen Bahnhöfen auf der Tauernbahnstrecke keinen Halt mehr. Vier Züge pro Tag sollen laut Medienberichten ausfallen, weil die alten Bahnsteige nicht mit den neuen Zügen kompatibel sind. Erst ab 2025 sollen Stopps wieder möglich sein.

Busse statt Züge

Die ICE-4-Züge pausieren im Gasteinertal nur noch in Bad Hofgastein – alle anderen Bahnhöfe seien für die Fahrzeuge zu tief – weshalb ein Zu- und Ausstieg zu gefährlich wäre. Warum aber ist dies in Bad Hofgastein möglich? Wie die ÖBB erklärt, soll dort die Bahnsteigkante durch ein zusätzliches Element erhöht worden sein, bei den anderen Bahnhöfen sei dies nicht möglich gewesen. Als Grund dafür werden wirtschaftliche Ursachen angeführt. Bis dahin soll Schienenersatzverkehr in Form von Bussen Abhilfe schaffen, welche wiederum zu leichten Verzögerungen führen können, berichtet der ÖBB-Sprecher im ORF.