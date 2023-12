„Ossiacher Höllennacht“ sammelt Spenden für krebskranke Kinder

Im Rahmen der dritten Ossiacher Höllennacht werden über 50 Krampusgruppen mit insgesamt über 1.000 finstere Gestalten erwartet. Um 18 Uhr startet der Lauf, zu dem die Gruppe “Patres Infernum” lädt, beim Gemeindeamt in Ossiach. Anschließend steigt eine After-Show-Party im beheizten Zelt, wo auch eine Spendenaktion stattfinden wird, wie man gegenüber 5 Minuten berichtet.

Spendenkasse an Theke

In Kooperation mit “Patres Infernum” wird nämlich die Villacher Initiative “Lautstark gegen Krebs Österreich” Geld für an Krebs erkrankte Kinder sammeln. Bei der Theke selbst werden hierzu zwei Spendenkassen bereitstehen. Letztes Jahr konnte die Krampusgruppe so 880 Euro an die Initiative spenden.