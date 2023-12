Regierungs-Hammer: Strompreisbremse gilt jetzt doch länger

Veröffentlicht am 12. Dezember 2023, 22:34 / ©pixabay / Bru-nO

Zahlreiche Krisen haben in den vergangenen zwei Jahren dafür gesorgt, dass sich viele Österreicher das Leben nur noch schwer leisten konnten. Daher wurde mit Ende 2022 die Strompreisbremse, die den Strompreis, wie ihr Name schon sagt, bis zu einer gewissen Grenze bremsen sollte.

So funktioniert die Strompreisbremse

Dabei wird der Preis mit bis zu 30 Cent vom Staat auf 10 Cent hinuntergedrückt. Heißt: Bis zu einem Preis von 40 Cent pro Kilowattstunde zahlt man als Verbraucher nur 10 Cent – alles darüber muss man aus der eigenen Tasche zahlen. Diese Bremse geht bis 2.900 Kilowattstunden pro Jahr und Haushalt – damit sollte ein Anreiz zum Stromsparen gegeben werden.

Auch Energiepreise bleiben gesenkt

Nun soll die Strompreisbremse, die ursprünglich in etwas mehr als sechseinhalb Monaten ausgelaufen wäre, verlängert werden, wie die Regierung heute, am 12. Dezember, bekanntgegeben hat. Bis Ende 2024 soll diese Maßnahme nun gelten – genau so wie die Energieabgaben, die ebenfalls bis Ende 2024 (statt Ende 2023) um rund 90 Prozent gesenkt bleiben.