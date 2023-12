Pfarrer Hubert Stotter für bemerkenswerte Verdienste ausgezeichnet

Am Foto: Vizebgm. Alois Dolinar, Pfarrer Hubert Stotter mit seiner Gattin, Bürgermeister Christian Scheider, StR. Franz Petritz und StR. Max Habenicht (v.l.).

Am Foto: Vizebgm. Alois Dolinar, Pfarrer Hubert Stotter mit seiner Gattin, Bürgermeister Christian Scheider, StR. Franz Petritz und StR. Max Habenicht (v.l.).

Veröffentlicht am 13. Dezember 2023, 08:50 / ©StadtKommunikation/Wiedergut

Für seine herausragenden Leistungen und Verdienste wurde Pfarrer Hubert Stotter am Dienstag von Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) die Ehrenurkunde der Landeshauptstadt Klagenfurt verliehen. „Pfarrer Stotter ist eine herausragende Persönlichkeit – ihm lag das Wohl seiner Mitmenschen stets am Herzen. Sein Engagement, seine Bereitwilligkeit zu helfen und seine Herzlichkeit zeichnen ihn dabei besonders aus. Daher ist es mir ein großes Anliegen, ihn im Namen der Landeshauptstadt angemessen zu würdigen“, so Scheider. Musikalisch umrahmt wurde die Ehrung im Gemeinderatssaal von der Band „Swinging Strings“.