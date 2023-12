Pinkel-Attacke auf Zugsitz: Aggressiver Mann musste festgenommen werden

Veröffentlicht am 13. Dezember 2023, 17:05 / ©5 Minuten

Heute Nachmittag, am 13. Dezember gegen 13.30 Uhr, hat ein 62-jähriger Klagenfurter am Hauptbahnhof auf den Sitz eines ÖBB-Zugs gepinkelt. Anschließend verhielt er sich äußerst aggressiv gegenüber den einschreitenden Polizeibeamten. Trotz mehrfacher Abmahnung hat er sein Verhalten nicht geändert und wurde deshalb festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Klagenfurt überstellt. Er wird nun wegen Sachbeschädigung und aggressiven Verhaltens angezeigt.