Fichten, Tannen und Co.: Christbaummarkt öffnet wieder seine Pforten

Über 1000 Bäume von verschiedenen heimischen Produzenten findet man am Messegelände beim Christbaummarkt. Der Markt hat ab heute, 14. Dezember, täglich von 8 bis 19 Uhr geöffnet. Auch am 24. Dezember können bis 14 Uhr noch Bäume ergattert werden.

Baum direkt am Gelände einladen

Außerdem kann man mit dem Auto direkt auf das Gelände fahren, um den Baum einzuladen „Ein Christbaum ist sowohl Tradition als auch Brauchtum und gehört zu Weihnachten dazu. Auch heuer findet man wieder zahlreiche Exemplare in allen Größen und Formen. Ich lade alle Bürger herzlich ein, den Christbaummarkt am Messegelände in Klagenfurt zu besuchen“, so Bürgermeister Christian Scheider. Der Christbaummarkt befindet sich auf dem Vergnügungspark-Areal am Messegelände.