Betrugs-App: Frau verlor in wenigen Minuten fünfstelligen Eurobetrag

Aufgrund einer Werbung in einem sozialem Netzwerk wollte die 54-Jährige in Bitcoins investieren und meldete sich dafür auf einer Website an – ein schwerer Fehler, wie sich später herausstellen sollte.

Fünfstelliger Eurobetrag verlor

Anschließend gab sie auf einer inzwischen installierten App ihre Bankdaten bekannt, wobei in weiterer Folge durch unbekannte Täter unrechtmäßig mehrere Abbuchungen erfolgten. Die Frau erleidet einen Schaden in der Höhe eines fünfstelligen Eurobetrages. Weiter Erhebungen werden geführt.

