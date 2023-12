Rot-weiß-roter Doppelsieg bei Super-G in Gröden

Vincent Kriechmayr beim Super-G in Gröden.

Vincent Kriechmayr beim Super-G in Gröden.

Veröffentlicht am 15. Dezember 2023, 14:42 / ©GEPA pictures/ Harald Steiner

Zwei Österreicher am Podest! Nach der gestrigen Abfahrtsenttäuschung haben die beiden Oberösterreicher Vincent Kriechmayr und Daniel Hemetsberger beim heutigen Super-G allen Grund zur Freude. Vincent Kriechmayr holte sich den Super-G-Sieg in Gröden. Knapp dahinter, mit nur 0,02 Sekunden Rückstand, landete sein ÖSV-Kollege Daniel Hemetsberger und sorgte damit für einen rot-weiß-roten Doppelsieg. Platz 3 ging an den Schweizer Marco Odermatt. Der Kärntner Marco Schwarz belegte den 5. Platz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.12.2023 um 15:28 Uhr aktualisiert