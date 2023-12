ÖWD übernimmt Parkraumkontrolle in Spittal an der Drau

Ab 1. Jänner 2024 werden täglich zwei Mitarbeiter zur Überwachung der rund 550 gebührenpflichtigen Parkplätze sowie mehr als 400 Stellplätze in den gebührenfreien Kurzparkzonen unterwegs sein. Mit rund 2.800 Mitarbeitern österreichweit und einem Jahresumsatz von über 108 Mio. Euro ist ÖWD eine etablierte Größe in der Branche. “Im Zuge der Parkraumbewirtschaftung überwachen unsere Mitarbeiter die Parkgebührenzone in der Stadtgemeinde Spittal an der Drau. Unsere Aufsichtsorgane prüfen gültige Parkscheine, stellen im Bedarfsfall Strafzettel und stehen den Parkraumnutzern für Fragen zur Parkraumverordnung in der Bezirksstadt gerne zur Seite”, erklärt Petra Peitler, Direktorin ÖWD Security in der Region Steiermark und Kärnten.

©ÖWD Petra Peitler, Direktorin ÖWD Security in der Region Steiermark und Kärnten

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.12.2023 um 15:49 Uhr aktualisiert