13. Ball der Lebenshilfe KÃ¤rnten: Eine Nacht mit karibischem Flair

Dieses Event ist aus dem K√§rntner Veranstaltungskalender nicht mehr wegzudenken. Der 13. Ball der Lebenshilfe K√§rnten darf 2024 am 5. April unter dem Motto ‚ÄěCaribbean Night‚Äú stattfinden. An diesem Abend erwartet Sie zu Fr√ľhlingsbeginn karibisches Flair und Sommerstimmung. Als Mitternachtseinlage darf ein ganz besonderes Highlight die B√ľhne erobern ‚Äď Matakustix wird die Besucher*innen in ihren Bann ziehen. Die Band ‚ÄěBengels Reloaded‚Äú und das Duo ‚ÄěZurzeit zu Zweit‚Äú sorgen am Abend f√ľr das musikalische Rahmenprogramm.

Eine magische Ballnacht erwartet euch

F√ľr magische Momente wird wieder die t√§nzerische Er√∂ffnung mit Choreografin Babsi Koitz sorgen, bei welcher Menschen mit Behinderung aus ganz K√§rnten ihr t√§nzerisches K√∂nnen pr√§sentieren. Durch das Programm f√ľhren wieder die Moderatorinnen Martina Klementin und Conny Novak, Klientin der Lebenshilfe Ledenitzen. ‚ÄěWir k√∂nnen es schon jetzt kaum mehr erwarten, einen gemeinsamen Abend im Zeichen der Inklusion und eines toleranten, lebensfrohen Miteinanders zu verbringen‚Äú, freut sich Katharina Happe, Ball Organisatorin der Lebenshilfe K√§rnten auf den Ball, an dem Menschen mit und ohne Behinderungen die Tanzfl√§che st√ľrmen. Es ist ein Inklusionsball f√ľr und mit Menschen mit Behinderungen, denn was an diesem Abend z√§hlt, ist das Miteinander.

13. Ball der Lebenshilfe Kärnten Wann: 5. April 2024 Wo: Casineum Velden

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.12.2023 um 18:58 Uhr aktualisiert